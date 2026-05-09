Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, denunció la desaparición de su sobrino de 11 años en Sonora y tras 8 días de búsqueda el menor fue localizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El integrante de Banda El Recodo es tío paterno del menor y compartió su ficha de búsqueda en redes sociales, solicitando a sus seguidores cualquier información que llevara a la ubicación del niño.

Trascendió en redes sociales que el menor no estaba desparecido y que estaba bajo la custodia de su madre.

Localizan con vida a sobrino de Ricky Yocupicio, integrante de Banda El Recodo

Autoridades de Sonora confirmaron la localización con vida de Jesús Gabriel Yocupicio, sobrino de Ricky Yocupicio.

No se revelaron detalles sobre la ubicación del menor, quien desapareció el pasado 30 de abril en Hermosillo, Sonora.

Localizan a sobrino de Ricky Yocupicio (Especial )

Trascendió en redes sociales que el menor no estaba desparecido y que estaba resguardado con su madre.

Incluso, hubo señalamientos contra el hermano de Ricky Yocupicio por presunta violencia familiar y falta de pagos de pensión alimenticia.

Hasta el momento se desconoce la veracidad de dichas acusaciones y Ricky Yocupicio no se ha manifestado por la aparición del menor.

Ricky Yocupicio denunció falta de atención de las autoridades tras desaparición de su sobrino

Hace unos días Ricky Yocupicio compartió una historia en Instagram donde acusaba a las autoridades de no investigar la desaparición de su sobrino y de no emitir una Alerta Amber.

“La Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora no ha publicado la ficha porque la Fiscalía no ha dado autorización ni ha emitido la Alerta Amber, no le dieron la atención debida a mi hermano”, escribió Ricky Yocupicio en su Instagram.

Ricky Yocupicio aseguró que las autoridades de Sonora ejercieron violencia de género y discriminación por ser el padre del menor.