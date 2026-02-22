El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fortaleció su estrategia de desarrollo turístico y expansión del Puerto de Guaymas con la llegada del crucero “Zuiderdam”, operado por Holland America Line, con 2 mil 700 pasajeros a bordo.

El arribo de la embarcación, procedente de San Diego, California, confirma el potencial de la entidad para consolidarse como un destino competitivo en el turismo marítimo internacional, tras las acciones de modernización de infraestructura portuaria y mejora en conectividad impulsadas por el gobierno estatal.

Alfonso Durazo posiciona a Sonora en rutas internacionales de cruceros

El mandatario estatal destacó que el fortalecimiento del Puerto de Guaymas forma parte de una visión estratégica para convertir a Sonora en un polo de desarrollo logístico, comercial y turístico capaz de atraer inversiones y visitantes internacionales.

Con la expansión del puerto y la coordinación entre los distintos sectores, estamos abriendo a Sonora al mundo. La llegada de cruceros como este refleja el trabajo realizado para posicionar a nuestro estado como un destino competitivo y seguro. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

La nave, de 291 metros de eslora y 32 metros de manga, permaneció cerca de ocho horas en el puerto. Durante ese tiempo, las y los turistas recorrieron atractivos de Guaymas y sus alrededores, generando derrama económica para el comercio local, servicios turísticos y promoción cultural.

El titular del Ejecutivo estatal adelantó que, en coordinación con autoridades portuarias e iniciativa privada, se prevé la llegada de otro crucero en diciembre de este año.

Alfonso Durazo impulsa turismo marítimo con crucero en Guaymas. (Cortesía)

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar el turismo marítimo como motor de desarrollo económico regional y proyectar al estado como referente del noroeste de México.