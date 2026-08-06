El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, destacaron que el hospital forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la infraestructura hospitalaria en la entidad y mejorar la atención médica en comunidades que durante años demandaron una unidad de este tipo. La obra tiene prevista su conclusión en abril de 2027.

Con la colocación de la primera piedra, las autoridades federales y estatales dieron inicio a la construcción del Hospital de Segundo Nivel de Atención de Ures, Sonora, una obra del programa IMSS-Bienestar que busca ampliar los servicios de salud para alrededor de 60 mil habitantes de la región.

Hospital IMSS-Bienestar de Ures inicia construcción. (cortesía)

Hospital IMSS-Bienestar de Ures tendrá inversión cercana a 500 millones de pesos

La construcción fue adjudicada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mediante licitación pública nacional, al consorcio integrado por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), empresa dirigida por Humberto Armenta, y ASCH S.A. de C.V., encabezada en México por Antonio Delgado Ochoa. El contrato para ejecutar la obra asciende a 452.3 millones de pesos y forma parte de la inversión global prevista para el desarrollo del hospital, cercana a los 500 millones de pesos.

La unidad contará con consulta externa, hospitalización, urgencias, quirófanos, auxiliares de diagnóstico e imagenología, además de un laboratorio especializado para el análisis toxicológico de metales pesados, con el que se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar la capacidad de atención para los municipios de la cuenca del Río Sonora.

Hospital IMSS-Bienestar de Ures inicia construcción. (cortesía)

Hospital IMSS-Bienestar fortalecerá la atención médica y la vigilancia epidemiológica

Durante la ceremonia el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo señaló que el inicio de la construcción representa un nuevo avance dentro del Plan Integral de Remediación del Río Sonora y adelantó que el proyecto estará acompañado por otras acciones orientadas a la recuperación ambiental de la cuenca y al fortalecimiento del suministro de agua potable para los municipios de la región.

En su intervención, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez explicó que los estudios que se realizarán en la nueva unidad médica permitirán construir un análisis prospectivo sobre el estado de salud de la población e identificar factores de riesgo antes de que evolucionen en enfermedades, con el propósito de fortalecer el seguimiento epidemiológico en la comunidad beneficiada.