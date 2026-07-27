En el marco del Día Mundial del Labio y Paladar Hendido, el IMSS‑Bienestar y la fundación Smile Train firmaron una alianza para garantizar la nutrición y atención temprana de pacientes con esta condición en México.

“El IMSS-Bienestar avanza en la implementación del modelo de atención integral permanente de Labio y Paladar Hendido… esta iniciativa representa una valiosa oportunidad para avanzar en la construcción de criterios homologados… mejorar la atención…” Said Vázquez Valle. IMSS-Bienestar

El acuerdo busca combatir el subregistro y atender a los más de 3 mil 500 nacimientos anuales con LPH, además de homologar criterios nacionales de alimentación y fortalecer la red de cirugías y apoyo psicológico.

UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública también se sumaron a esta estrategia integral el 23 de julio de 2026.

IMSS-Bienestar y Smile Train buscan combatir subregistro y atender 3 mil 500 pacientes anuales

La alianza entre IMSS-Bienestar y Smile Train busca combatir el subregistro y atender a los tres mil 500 nacimientos con Labio y Paladar Hendido que estiman nacen por año, dijo el doctor Alejandro Gonzalez Huerta, director para Mexico, Centroamérica y el Caribe de Smile Train.

“La intención de esta alianza es establecer la magnitud y alinear todos los sistemas de medición… muchos niños con Labio y Paladar Hendido no llegan a un registro civil, son atendidos en la partería… la intención es cubrir los tres mil 500 en todo el país” Alejandro Gonzalez Huerta. Smile Train México

Previamente, el doctor Said Vázquez Valle, titular de la coordinación de Unidades de Segundo Nivel del IMSS-Bienestar, dijo que esta alianza representa una oportunidad de avanzar en criterios homologados y fortalecer la red de atención, ya que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE), en 2024 se registraron mil 130 nuevos casos y de enero a junio de 2025, 508 casos.

Llaman a estados no afiliados al IMSS-Bienestar sumarse a la atención de Labio y Paladar Hendido

La alianza firmada este 23 de julio busca la unificación de criterios de atención en sistemas de salud, a la que se suman los 24 estados afiliados al IMSS-Bienestar.

En ese sentido, el doctor Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, de la Secretaría de Salud (SSA), hizo un llamado los ocho estados restantes, no afiliados al IMSS-Bienestar, garantizar la atención de los pacientes de Labio y Paladar Hendido.

“Esta alianza se da por parte del IMSS-Bienestar en 24 entidades federativas… (que) las ocho entidades no federalizadas también participen en este tipo de planteamientos… tiene que ser un proyecto absolutamente nacional” Daniel Aceves Villagrán. Políticas en Salud Pública SSA

Importancia de la nutrición en pacientes con Labio y Paladar Hendido

Anabel Bonvecchio, directora de Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dijo que la nutrición ante diagnósticos de Labio y Paladar Hendido es importante debido a que los pacientes pueden llegar a la muerte tras padecer desnutrición.

Las consecuencias a las que se enfrentan están relacionadas con:

Pérdida de peso

Crecimiento deficiente

Desnutrición

Muerte

Elo se suma a desafíos para una atención complementaria:

Psicológica

Desarrollo del lenguaje

Nutrición

Cirugías

Más

Lo que se busca es que esta condición no comprometa la alimentación desde el nacimiento y se garantice la lactancia materna, ademas de fortalecer la atención en salud mental ante casos de bullying.

Cada 3 minutos nace un niño con Labio y Paladar Hendido

Alejandro Gonzalez Huerta, presidente de Smile Train México, Centroamérica y El Caribe, dijo que cada tres minutos nace en el mundo un niño o niña con Labio y Paladar Hendido. Ello representa 195 mil al año. La cifra anual en México sería de tres mil 500.

De ahí la importancia de la atención integral temprana para frenar que la condición no derive en un tema de discapacidad.

La situación puede ser reversible y ningún niño o niña debería pasar por bullying, desnutrición o su familia no debería enfrentar consecuencias económicas para su atención médica, dijo.

Agradecen a Sheinbaum adoptar alianza por Labio y Paladar Hendido

El presidente de Smile Train, Alejandro Gonzalez Huerta, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por adoptar el modelo de Smile Train para el diagnóstico temprano y oportuno.

El doctor destacó que la nutrición es importante no solo para el crecimiento adecuado sino para que puedan ser sometidos a sus cirugías.