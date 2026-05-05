Alfonso Durazo Montaño anunció el arranque de la entrega de uniformes y zapatos escolares gratuitos en 70 municipios de Sonora, como parte de su estrategia para fortalecer la educación y la economía familiar.

El programa comenzará el 6 de mayo en municipios de la Sierra Alta. Se proyecta la distribución de más de 400 mil paquetes escolares correspondientes al ciclo 2026-2027.

La entrega se realizará de manera presencial en escuelas, asegurando una cobertura amplia y ordenada en todo el estado.

Más de 400 mil estudiantes recibirán uniformes gratuitos en Sonora

Para facilitar el proceso en zonas con mayor población, se habilitarán sedes especiales de distribución. En Cajeme, la entrega se llevará a cabo del 8 al 13 de junio en el Gimnasio Municipal, mientras que en Hermosillo será del 16 de junio al 2 de julio en el Centro de Usos Múltiples, mediante un esquema ágil y eficiente.

El mandatario estatal destacó que este programa ha permitido que ningún estudiante se quede sin uniforme desde el inicio de su administración, además de asegurar la calidad y durabilidad de las prendas y el calzado entregados.

Alfonso Durazo inicia entrega de uniformes escolares gratuitos en Sonora. (Cortesía)

Alfonso Durazo amplía cobertura de uniformes escolares gratuitos

Durazo Montaño subrayó que su gobierno ha realizado la mayor inversión en la historia de Sonora en este programa, al destinar mil 706.9 millones de pesos entre 2021 y 2026.

Esta cifra supera lo invertido en administraciones anteriores, ya que entre 2015 y 2021 se asignaron 462 millones de pesos, mientras que de 2009 a 2015 fueron mil 046 millones, lo que refleja el fortalecimiento de este apoyo durante su gestión.

El gobernador añadió que esta estrategia forma parte de una política integral de respaldo a la educación, que también contempla mayor inversión en becas y el mejoramiento de la infraestructura escolar, con espacios más dignos para estudiantes de todos los niveles.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora busca reducir la carga económica en los hogares y garantizar mejores condiciones para el desarrollo educativo en la entidad.