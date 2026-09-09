La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Azlán “N”, relacionado con el caso CUM, fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de violación y corrupción de menores en Hermosillo.

Azlán “N” fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Juez vincula a proceso a Azlán, relacionado con el caso CUM; le dictan prisión preventiva

El martes 8 de septiembre de 2026, la Fiscalía de Sonora informó que un juez de control dictaminó la vinculación a proceso del influencer Azlán “N”.

Lo anterior, luego de que fueran acreditas las pruebas presentadas en su contra por los delitos de violación equiparada agravada y corrupción de menores, cometidos en agravio de una menor de 13 años.

La investigación señala que los hechos tuvieron lugar entre la noche del 21 de febrero y la madrugada del 22.

Ello cuando el influencer proporcionó bebidas alcohólicas a la adolescente durante un evento y posteriormente la agredió sexualmente en un domicilio ubicado en la colonia El Ranchito.

Ante ello, el juzgador también dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Azlán “N”, por lo que permanecerá recluido en prisión durante el avance del caso.

No obstante, se reiteró que Azlán “N” también enfrenta acusaciones por el caso CUM, señalado por su presunta participación en los ataques al recinto.

Durante la audiencia, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, por lo que será hasta el mes de octubre cuando se realice el próximo encuentro con las autoridades.