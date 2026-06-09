El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que un operativo que se puso en marcha en el estado de Sonora, permitió el decomiso de 88 kilos de fentanilo y se logró la detención de una persona.

Fentanilo asegurado en Sonora (@GabSeguridadMX/X)

Sobre lo ocurrido durante las acciones, el organismo resaltó que el narcótico fue descubierto mientras era transportado oculto entre costales de productos agrícolas.

Al abundar en detalles del operativo que permitió el aseguramiento y la detención, el Gabinete de Seguridad resaltó que se contó con la participación de diversas dependencias.

Sonora: aseguran 88 kilos de fentanilo

El 8 de junio de 2026, autoridades federales realizaron un aseguramiento de fentanilo en Sonora, durante un operativo en carretera, donde se detuvo a un conductor de tractocamión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República localizaron 88 kilos de fentanilo ocultos entre costales de productos agrícolas.

Fentanilo asegurado en Sonora (@GabSeguridadMX/X)

El cargamento fue descubierto tras una revisión de rutina, lo que permitió identificar la presencia de paquetes con la sustancia ilícita, considerada de alto riesgo por su capacidad de generar miles de dosis.

Las autoridades informaron que con este aseguramiento se evitó que la droga llegara a las calles, afectando directamente las operaciones de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo en la región.

El Gabinete de Seguridad de México destacó que se continuará trabajando de manera coordinada en operativos de vigilancia y control, con el objetivo de construir la paz y proteger a las familias mexicanas.

f