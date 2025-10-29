El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reforzó su compromiso con el bienestar de las familias del sur de Sonora, pues puso en marcha una serie de estrategias enfocadas al campo, educación y salud especializada, durante su gira de trabajo por el municipio de Navojoa.

El mandatario destacó que su administración busca generar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses a través de inversión directa en sectores estratégicos.

Alfonso Durazo realiza inversión millonaria al campo

Durante su visita a Navojoa, Alfonso Durazo, entregó incentivos económicos a productores de trigo cristalino mediante el “Programa Emergente de Apoyo a Productores”, que cuenta con una inversión de más de 35 millones de pesos.

Gobierno de Sonora realiza inversión millonaria en el campo, salud y educación (Cortesía )

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la rentabilidad del sector agrícola, mitigar los efectos del aumento en los costos de producción y garantizar la continuidad de los ciclos productivos en la entidad.

Asimismo, Durazo Montaño señaló que mantiene su respaldo al campo, pues es una prioridad de su administración, ya que es uno de los pilares del desarrollo económico y social.

Gobierno de Sonora entrega becas y fortalece sector de salud

Por otra parte, el gobernador de Sonora anunció que en 2026 se destinará un presupuesto de mil millones de pesos al programa Becas Sonora de Oportunidades, con el fin de ampliar la cobertura en todo el estado, destacando que durante este 2025, se entregaron más 4 mil 600 becas en seis universidades públicas del sur del estado.

Finalmente, Alfonso Durazo inauguró la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo en Navojoa, donde se brinda atención gratuita y terapias personalizadas a más de 450 pacientes.

Con esta apertura, ya son cuatro unidades especializadas en el estado, consolidando el compromiso del gobierno con la salud integral de las familias sonorenses.