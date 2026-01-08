El Gobierno de Sonora, en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en la construcción del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Río Colorado, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud dignos, modernos y gratuitos a más de 128 mil derechohabientes de esta región fronteriza.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó los avances de la obra y destacó que el hospital sustituirá al antiguo nosocomio, cuyas instalaciones quedaron obsoletas para atender la demanda actual.

Alfonso Durazo señala inversión histórica en infraestructura de salud en Sonora

Durante el recorrido, Durazo Montaño subrayó que el proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta, lo que permitió concretar una inversión de más de 3 mil 870 millones de pesos.

Asimismo, informó que la obra está a cargo de ingenieros militares, lo que ha permitido tener avances importantes y puntuales conforme a los tiempos establecidos, por lo que señaló que, de seguir así, podrá ser inaugurado a inicios del 2027.

Avanza la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, Sonora (Cortesía)

El mandatario estatal explicó que el Hospital General de Zona contará con una superficie de construcción de 35 mil metros cuadrados y tendrá 120 camas censables, además de camas para urgencias y terapia intensiva. Además de:

Cinco quirófanos generales

Quirófano de tococirugía

Quirófano de cirugía ambulatoria

Sala de expulsión

Áreas de endoscopía

Urgencias

Imagenología

Laboratorio clínico

También dispondrá de servicios de medicina física y rehabilitación, anatomía patológica, puesto de sangrado y 14 consultorios de especialidades, lo que permitirá ampliar de manera sustancial la cobertura médica en la región.

Avanza la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, Sonora (Cortesía)

Finalmente, Durazo Montaño adelantó que este hospital forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento del sistema de salud en Sonora, que incluye la construcción de cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión global superior a 40 mil millones de pesos, orientada a modernizar la infraestructura, garantizar abasto de medicamentos y aumentar el personal médico especializado.