Alfonso Durazo Montaño supervisó la fase final de construcción del nuevo Malecón en la playa El Cochórit, en el municipio de Empalme.

Esta obra estratégica busca no solo embellecer la zona costera, sino convertirse en un motor para detonar la economía regional a través del turismo nacional e internacional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades estatales, la primera etapa del proyecto registra un avance del 93%, por lo que se estima su entrega oficial antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, permitiendo que los visitantes estrenen esta infraestructura de primer nivel.

Alfonso Durazo impulsa el turismo en Sonora con el Malecón El Cochórit

El proyecto contempla una extensión de 560 metros y requirió una inversión de 31.6 millones de pesos. La modernización de este espacio incluye una intervención integral con los siguientes alcances técnicos:

Trabajos de terracería, guarniciones y aplicación de carpeta asfáltica.

Construcción de banquetas, escalinatas de acceso y alumbrado público de última generación.

Habilitación de áreas de estacionamiento y zonas con vegetación para el disfrute de las familias.

Durante la supervisión de los avances, residentes y comerciantes de la comunidad de El Cochórit destacaron que este malecón representa una oportunidad histórica para rescatar una zona que anteriormente carecía de infraestructura adecuada.

Señalaron que la nueva imagen de la playa ayudará a posicionar al destino como una alternativa competitiva frente a otros puntos del noroeste del país.

Prestadores de servicios locales prevén que la llegada de turistas de regiones como Hermosillo, Ciudad Obregón y el estado de Chihuahua reactive la venta de productos regionales y alimentos típicos.

De esta manera, el Gobierno de Sonora aprovecha sus recursos naturales para generar desarrollo económico directo en las comunidades costeras, transformando la tradición en una experiencia turística moderna.