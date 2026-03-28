El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una gira de trabajo en el sur del estado donde puso en marcha la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026; además, realizó la entrega de la rehabilitación de pozos de agua potable y maquinaria para fortalecer servicios públicos.

Las actividades iniciaron en la comunidad de Masaica, en el municipio de Navojoa, donde se dio el banderazo a la estrategia que se implementa de manera simultánea en las 32 entidades del país. El objetivo es reducir la transmisión de enfermedades mediante acciones intensivas de prevención, fumigación, eliminación de criaderos y campañas de concientización.

Durazo refuerza salud y agua potable en el sur de Sonora

Autoridades estatales informaron que en Sonora se ha fumigado más de 197 mil hectáreas, intervenido más de 336 localidades y revisado millones de recipientes que podrían servir como criaderos del mosquito transmisor. La campaña también contempla la aplicación de larvicidas y actividades informativas en escuelas y espacios públicos.

Durazo encabezó acciones contra dengue y rehabilitación de pozos (cortesía)

Durante la gira, el mandatario estatal estuvo acompañado por el director de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, Rodolfo Castro Valdez, donde entregó la rehabilitación y equipamiento de un pozo en la comunidad de Teachive. La obra requirió una inversión superior a 6.5 millones de pesos y beneficiará a habitantes de Teachive, Cucajaqui y Choacalle.

Asimismo, se inauguraron de manera simbólica siete pozos adicionales en Navojoa, con una inversión conjunta cercana a 47 millones de pesos entre 2024 y 2025, lo que permitirá mejorar el suministro de agua potable para más de 7 mil habitantes de 10 comunidades.

Durazo encabezó acciones contra dengue y rehabilitación de pozos (cortesía)

En materia de infraestructura, el gobernador también entregó maquinaria pesada al ayuntamiento de Navojoa, con una inversión superior a 31 millones de pesos, con el objetivo de reforzar labores de mantenimiento urbano, limpieza e intervención en servicios públicos.

Posteriormente, en el municipio de Huatabampo, el mandatario entregó equipo adicional que incluyó una barredora, pipa, dompe y retroexcavadora, con una inversión mayor a 6.7 millones de pesos.

Durazo encabezó acciones contra dengue y rehabilitación de pozos (cortesía)

La gira concluyó con una reunión de trabajo con ejidatarios del Fuerte Mayo, donde se abordaron temas relacionados con el abastecimiento de agua y el desarrollo regional, como parte de las acciones del gobierno estatal para favorecer el bienestar en comunidades del sur de Sonora.