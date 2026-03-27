Alfonso Durazo Montaño puso en marcha el Operativo Interinstitucional de Seguridad Semana Santa 2026. Esta estrategia masiva integra a más de ocho mil efectivos de los tres niveles de gobierno, quienes realizarán labores de vigilancia, prevención y auxilio inmediato en puntos estratégicos del estado.

La movilización busca garantizar que el periodo vacacional se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad, permitiendo que la entidad se consolide como un referente turístico seguro en el noroeste del país.

Alfonso Durazo encabeza estrategia de seguridad integral para Semana Santa

El mandatario estatal detalló que este despliegue cuenta con la participación coordinada de fuerzas federales y estatales, incluyendo a la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Estos elementos, junto con la Policía Estatal y municipal, mantendrán una vigilancia permanente en carreteras y zonas costeras para asistir a los viajeros.

Además de la seguridad pública, dependencias como Protección Civil y los Ángeles Verdes se sumarán a las tareas de asistencia ciudadana. Este esfuerzo conjunto tiene como fin que los visitantes disfruten plenamente de la oferta natural y cultural de Sonora bajo un esquema de protección total.

Alfonso Durazo arranca operativo para recibir a 2.5 millones de turistas. (Cortesía )

Para esta temporada, las autoridades estiman una afluencia récord de 2.5 millones de personas, lo que generaría un impacto económico cercano a los 2 mil millones de pesos. Estas cifras reflejan el éxito de la promoción turística y el fortalecimiento de la infraestructura local, factores clave para el crecimiento de las regiones costeras y los Pueblos Mágicos.

Se prevé que la ocupación hotelera alcance niveles de hasta el 100 por ciento en los diversos municipios del estado. Destinos como Puerto Peñasco, San Carlos y Bahía de Kino, así como los Pueblos Mágicos de Álamos y Ures, se reportan listos para recibir al turismo nacional y extranjero, garantizando servicios de hospedaje de calidad y un entorno blindado por las autoridades.