El gobernador Alfonso Durazo Montaño marcó un hecho histórico para Sonora al poner en marcha el primer prototipo de automóvil eléctrico “Beyond Movilidad Compartida”. Este proyecto se desarrolla en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

Durante el evento, el mandatario develó un modelo a escala del automóvil y recorrió las instalaciones junto a autoridades académicas y empresariales.

Alfonso Durazo pone en marcha el primer auto eléctrico sonorense

El mandatario estatal señaló que la iniciativa forma parte del Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles, ambos enfocados en consolidar una economía basada en energías limpias y en el desarrollo de la electromovilidad en México.

Alfonso Durazo impulsa el primer auto eléctrico hecho en Sonora. (Cortesía )

Acompañado por Marco Trujillo Martínez, director de Vinculación e Intercambio Académico del TecNM; Rogelio Noriega Vargas, director del ITH; y María Elena Gallego Lechuga, presidenta y fundadora de Beyond Borders Automotive México, el gobernador subrayó que el proyecto BMC es un hito nacional en la fabricación de vehículos eléctricos.

Nuestro acompañamiento en esta etapa, este primer paso ha sido sin regateos, y así continuará siendo hasta que consigamos traducir este modelo a escala que hoy develamos, en un auto que pueda prestar sus servicios, particularmente en el ámbito del transporte logístico. Los vamos a acompañar sin regateos, sumando esfuerzos, si es necesario sumando recursos, pero sobre todo, sumando gestiones y tocando ventanillas para coronar con éxito este gran proyecto. Estamos dando el día de hoy un pequeño paso, pero un gran paso para la industria de electromovilidad en el estado. Alfonso Durazo

Proyecto Beyond Movilidad Compartida

El proyecto “Beyond Movilidad Compartida” (BMC), desarrollado por Beyond Borders Automotive México, contempla varias etapas:

Fabricación del show car

Creación de un prototipo funcional para exhibiciones internacionales

Producción inicial de 2 mil unidades, con una proyección de crecimiento de hasta 18 mil vehículos por año

Además, incluye el desarrollo integral de la cadena de valor, con la producción de baterías y la participación de proveedores nacionales, consolidando una industria automotriz sustentable y 100 % mexicana.

El gobernador Durazo resaltó el impulso al modelo de Educación Dual, mediante el cual estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo podrán participar directamente en el proceso de manufactura del vehículo, fortaleciendo sus capacidades en electromovilidad, semiconductores y energías renovables.

Por su parte, María Elena Gallego Lechuga, presidenta y fundadora de Beyond Borders Automotive México, destacó la colaboración entre el sector empresarial, académico y gubernamental para consolidar una industria automotriz mexicana y latinoamericana.

En el evento también estuvieron presentes Francisco Acuña, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); Miguel Ángel Bravo, cofundador y secretario/COO de Beyond Borders Automotive México; Gertie M. Agraz Boeneker, directora general de la empresa; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; y Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora.