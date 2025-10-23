El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, lanzó la convocatoria de becas “Sonora Internacional”, dirigida a jóvenes sonorenses de entre 18 y 35 años que cursen estudios de licenciatura o posgrado y busquen continuar su formación en el extranjero.
“Sonora Internacional”, el programa inédito de Alfonso Durazo
El programa, implementado a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees), tiene como objetivo fortalecer la formación de profesionistas con una visión global y promover el alto desempeño académico de la juventud sonorense.
La beca consiste en un apoyo económico de 200 mil pesos, entregado en uno o varios pagos, para cubrir gastos relacionados con el estudio en el extranjero, como matrícula, alimentación, transporte, materiales académicos y seguro médico.
Durazo destacó que se trata de un programa sin precedentes en la historia de Sonora, enfocado en brindar oportunidades a jóvenes talentosos para formarse en instituciones internacionales de excelencia y posteriormente contribuir al desarrollo del estado.
Hemos puesto en marcha un programa llamado Sonora Internacional, que no tiene precedentes en la historia de nuestra entidad, y cuya convocatoria ya está abierta. Este programa representa un estímulo y está dirigido a estudiantes sonorenses de licenciatura y posgrado entre 18 y 35 años que deseen continuar con su formación académica en el extranjero.Alfonso Durazo
Bases de la convocatoria “Sonora Internacional”
Las y los interesados podrán consultar las bases y registrarse del 22 de octubre al 5 de noviembre en el portal becasycredito.sonora.gob.mx.
Quienes requieran asistencia podrán acudir a las oficinas del Ibcees en:
- Hermosillo: Calle Dr. Domingo Olivares No. 128, esquina Paseo de la Paz, Colonia Valle Grande.
- Ciudad Obregón: Calle Sinaloa No. 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, Colonia Centro.
- Nogales: Calle Campillo No. 140, Colonia Fundo Legal, oficinas de la Agencia Fiscal.
Este programa se suma a las iniciativas del gobernador Alfonso Durazo para impulsar una educación sin fronteras y reconocer el talento de las y los jóvenes sonorenses.