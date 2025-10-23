El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, lanzó la convocatoria de becas “Sonora Internacional”, dirigida a jóvenes sonorenses de entre 18 y 35 años que cursen estudios de licenciatura o posgrado y busquen continuar su formación en el extranjero.

“Sonora Internacional”, el programa inédito de Alfonso Durazo

El programa, implementado a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees), tiene como objetivo fortalecer la formación de profesionistas con una visión global y promover el alto desempeño académico de la juventud sonorense.

La beca consiste en un apoyo económico de 200 mil pesos, entregado en uno o varios pagos, para cubrir gastos relacionados con el estudio en el extranjero, como matrícula, alimentación, transporte, materiales académicos y seguro médico.

Alfonso Durazo lanza beca “Sonora Internacional” para estudiar fuera del país. (Cortesía)

Durazo destacó que se trata de un programa sin precedentes en la historia de Sonora, enfocado en brindar oportunidades a jóvenes talentosos para formarse en instituciones internacionales de excelencia y posteriormente contribuir al desarrollo del estado.

Hemos puesto en marcha un programa llamado Sonora Internacional, que no tiene precedentes en la historia de nuestra entidad, y cuya convocatoria ya está abierta. Este programa representa un estímulo y está dirigido a estudiantes sonorenses de licenciatura y posgrado entre 18 y 35 años que deseen continuar con su formación académica en el extranjero. Alfonso Durazo

Bases de la convocatoria “Sonora Internacional”

Las y los interesados podrán consultar las bases y registrarse del 22 de octubre al 5 de noviembre en el portal becasycredito.sonora.gob.mx.

Quienes requieran asistencia podrán acudir a las oficinas del Ibcees en:

Hermosillo: Calle Dr. Domingo Olivares No. 128, esquina Paseo de la Paz, Colonia Valle Grande.

Ciudad Obregón: Calle Sinaloa No. 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, Colonia Centro.

Nogales: Calle Campillo No. 140, Colonia Fundo Legal, oficinas de la Agencia Fiscal.

Este programa se suma a las iniciativas del gobernador Alfonso Durazo para impulsar una educación sin fronteras y reconocer el talento de las y los jóvenes sonorenses.