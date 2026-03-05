El gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso con la protección y el empoderamiento de las sonorenses al presentar una política pública integral de seguridad. Esta estrategia se basa en infraestructura especializada, atención con perspectiva de género y el fortalecimiento de la autonomía económica.

Como pieza central de este esfuerzo, el mandatario anunció la inauguración de la Primera Estancia Temporal para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema. Este proyecto, que requirió una inversión superior a los 24 millones de pesos, ofrece un refugio digno para quienes más lo necesitan.

Inversión histórica en Sonora: Alfonso Durazo inaugura la Primera Estancia para Mujeres

La nueva Estancia Temporal cuenta con 20 departamentos totalmente equipados, áreas comunes, lavandería y un sistema de seguridad con circuito cerrado. Además, el complejo integra paneles solares para garantizar sostenibilidad, creando un entorno seguro y digno para la recuperación de las víctimas.

El mensaje que doy a las mujeres hoy es: no están solas. Mi gobierno está comprometido con generar oportunidades para niñas, adolescentes y mujeres, y con garantizarles una vida libre de violencia. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

En materia de atención directa, Sonora ya cuenta con 19 Centros LIBRE, proyectando cerrar el año con 20 sedes. Tan solo en 2025, se brindaron casi 50 mil servicios integrales, que incluyen asesoría legal gratuita, atención psicológica y litigio con perspectiva de género para mujeres sin recursos.

El gobernador presentó los resultados del Sistema SALVA, el cual ha atendido a más de 165 mil familias y ha instalado 3 mil 198 Zonas SALVA en 72 municipios. A esta red se suma la aplicación “Mujeres Seguras”, que cuenta con botón de pánico conectado al C5i y geolocalización funcional incluso sin datos móviles.

Para fortalecer la independencia de las mujeres, el mandatario anunció la Feria Nacional de Empleo para Mujeres, que se realizará el 19 de marzo en Hermosillo con más de 600 vacantes. Asimismo, destacó el arranque de “Niñas Adelante 2026”, programa de becas para prevenir la deserción escolar en 22 municipios.

Finalmente, Sonora se suma a la campaña nacional “Es tiempo de nombrar a las mujeres”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con estas acciones, la administración de Alfonso Durazo consolida un modelo donde el deporte, la justicia social y el empleo son las herramientas principales para erradicar la violencia de género.