De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, Hermosillo registró una reducción del 72% en homicidios dolosos, pasando de 32 casos en enero a 9 en febrero. Estos resultados se han dado gracias a la estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Gobierno de Sonora fortalece corporaciones con más patrullas y equipamiento

Durante su mensaje, el gobernador aseguró que estas cifras se han dado gracias a una estrategia coordinada que se implementa a través de la Mesa Estatal de Seguridad, donde participan elementos de:

Policía Municipal

Guardia Nacional

Ejército Mexicano

Secretaría de Marina

Policía Estatal de Seguridad Pública

Fiscalía General de Justicia del Estado

Fiscalía General de la República

Asimismo, señaló que en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno se han realizado operativos estratégicos, con el objetivo de desarticular células delictivas y asegurar armamento.

Alfonso Durazo finalizó asegurando que Sonora ha fortalecido las corporaciones, pasando de 286 patrullas a más de 500, mayor equipamiento, profesionalización policial e inteligencia.

Con estas acciones, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de mantener acciones en coordinación con el gobierno federal para garantizar un estado seguro y tranquilo para las y los sonorenses.