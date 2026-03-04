De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, Hermosillo registró una reducción del 72% en homicidios dolosos, pasando de 32 casos en enero a 9 en febrero. Estos resultados se han dado gracias a la estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Gobierno de Sonora fortalece corporaciones con más patrullas y equipamiento
Durante su mensaje, el gobernador aseguró que estas cifras se han dado gracias a una estrategia coordinada que se implementa a través de la Mesa Estatal de Seguridad, donde participan elementos de:
- Policía Municipal
- Guardia Nacional
- Ejército Mexicano
- Secretaría de Marina
- Policía Estatal de Seguridad Pública
- Fiscalía General de Justicia del Estado
- Fiscalía General de la República
Asimismo, señaló que en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno se han realizado operativos estratégicos, con el objetivo de desarticular células delictivas y asegurar armamento.
Alfonso Durazo finalizó asegurando que Sonora ha fortalecido las corporaciones, pasando de 286 patrullas a más de 500, mayor equipamiento, profesionalización policial e inteligencia.
Con estas acciones, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de mantener acciones en coordinación con el gobierno federal para garantizar un estado seguro y tranquilo para las y los sonorenses.