El gobernador Alfonso Durazo Montaño colocó a Sonora en el mapa mundial de la electromovilidad con el desarrollo del prototipo de vehículo eléctrico Beyond Movilidad Compartida (BMC), un proyecto único en su tipo que representa un hito histórico para el estado.

Alfonso Durazo impulsa a Sonora en electromovilidad

El mandatario destacó que este proyecto, desarrollado en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles y se alinea con las metas del Plan México.

Durazo subrayó que la iniciativa promueve el uso de energías limpias, la reducción de emisiones contaminantes y el aprovechamiento del Puerto de Guaymas, además de fortalecer la cadena de valor del litio para la fabricación de baterías en el estado.

Alfonso Durazo impulsa electromovilidad en Sonora con BMC. (Cortesía )

El gobernador recordó que Sonora cuenta con una sólida trayectoria en la manufactura automotriz, con una red de proveedores que exportan vehículos y autopartes a todo el mundo, así como ventajas logísticas que conectan por tierra y mar al estado con países de Centroamérica y Sudamérica.

Estamos dando el primer paso para incursionar en una industria, la de la electromovilidad, en la que aspiramos merecidamente a ser libres, no solo en el país, sino a nivel mundial, tenemos un talento humano de excepción, el talento humano sonorense es incomparable. Alfonso Durazo

El proyecto BMC permitirá desarrollar capacidades locales para el diseño, construcción y fabricación en serie de autos eléctricos.

Durazo Montaño resaltó que la transición hacia la electromovilidad coloca a Sonora como líder en innovación en América Latina, impulsando vehículos destinados a flotas de Movilidad como Servicio (MaaS), que buscan mayor autonomía, menor costo de mantenimiento y mayor capacidad de carga y pasajeros.

Este avance consolida a Sonora como un territorio clave en la industria del futuro, donde la tecnología, la sustentabilidad y el talento local se unen para impulsar el desarrollo económico y la transición energética de México.