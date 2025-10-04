Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso de fortalecer a las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a las y los sonorenses, mediante la entrega de estímulos económicos y nuevo equipamiento al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Durante la ceremonia, el gobernador encabezó la entrega de reconocimientos, vehículos, uniformes, armamento y equipo táctico, así como incentivos económicos, que en conjunto representan una inversión total de 65 millones de pesos.

Beneficios económicos y unidades entregadas por Alfonso Durazo a la FGJE

Se entregaron 31 unidades para la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Dirección General de Servicios Periciales, además del otorgamiento del sector de competencia de tiro nacional.

También se incorporó un vehículo tipo ambulancia para el Servicio Médico Forense, una unidad táctica blindada, 842 uniformes completos de pantalón, camisa y bota táctica, 14 equipos fotográficos de alta definición para actividades periciales, además de armamento y municiones.

Durante el evento, se anunció el proceso de Formación Inicial de la generación AMIC 2025.

Tenemos que fortalecer las condiciones en las que trabaja cada una, cada uno de ustedes, y el día de hoy hacemos un esfuerzo importante, que no resuelve por supuesto de fondo todas las necesidades ideales, o que se deberían de satisfacer para que ustedes cumplieran con su responsabilidad en condiciones ideales. Hay mucho por hacer, pero este también es un buen paso Alfonso Durazo

El mandatario estatal expresó su reconocimiento por la labor de protección y seguridad de los agentes ministeriales, quienes también serán beneficiados con un programa de capacitación que representa una inversión de 5 millones de pesos.

Alfonso Durazo entrega equipamiento y estímulos económicos a FGJE. (Cortesía)

A través de estas acciones, Alfonso Durazo refrendó su compromiso por mantener la sinergia entre las instituciones de procuración de justicia que integran la Mesa Estatal de Seguridad, lo que ha permitido una reducción importante en la incidencia delictiva.

De 2021 a la fecha, Sonora pasó del lugar 3 al 15 a nivel nacional, mientras que el homicidio doloso disminuyó un 38% en comparación con 2021.

Alfonso Durazo entrega equipamiento y estímulos económicos a FGJE. (Cortesía)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI, Sonora se ubica en segundo lugar nacional en confianza hacia el trabajo de los Ministerios Públicos.