El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable en Sonora.

En la reunión se acordó dar seguimiento a la estrategia de apoyo al sector productivo mediante políticas y programas que generen mayores oportunidades para el campo sonorense.

Acciones y estrategias para el campo sonorense

El mandatario estatal destacó que, gracias a la coordinación entre las distintas instancias involucradas, se promueve un modelo de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, lo que permite el apoyo a los productores para fortalecer sus actividades.

Este consejo integra a representantes de productores y sus organizaciones, el sector privado, social y académico, así como los sectores agropecuario y pesquero.

Este instrumento de coordinación tiene un extraordinario potencial. Si nos sentamos a trabajar con un gran sentido estratégico, con un muy buen ánimo político, yo creo que podemos llevar soluciones, proponer soluciones que nos trasciendan. Alfonso Durazo Montaño

Entre las acciones anunciadas se encuentra el programa de entrega de sementales, que beneficiará hasta mil unidades de producción pecuaria con un máximo de 50 vientres, con el objetivo de fortalecer la industria ganadera ante el cierre de exportaciones hacia Estados Unidos.

Alfonso Durazo encabeza reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. (Cortesía )

Durante la reunión, el gobernador escuchó las inquietudes de los sectores agrícola, ganadero y pesquero, en temas de infraestructura, apoyos y unidades de producción, e instó a mantener el ánimo de colaboración entre todas las instituciones.

Entre las autoridades presentes estuvieron: Celida López Cárdenas, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa); Juan Manuel González Alvarado, representante de SADER en Sonora; Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente de la Comisión de Fomento Agrícola del Congreso de Sonora; y Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo de Sonora.