Sonora se consolida como una de las entidades con mayor crecimiento económico del país, y se ubica en el top 10 nacional en desarrollo industrial gracias al Plan Sonora impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad industrial de Sonora aumentó 1.6% en junio de 2025, siendo el sexto lugar a nivel nacional.

Plan Sonora impulsa el crecimiento económico

El gobernador de Sonora destacó que este avance es gracias al trabajo conjunto entre los sectores públicos y privados, con el propósito de consolidar a la entidad como un referente en desarrollo energético e industrial.

“Los resultados hablan por sí solos, mantenemos un desarrollo sostenido de las principales actividades económicas del país, al colocarse Sonora como modelo de desarrollo industrial en México y ubicándose entre los 10 estados con mayor actividad industrial” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

De acuerdo con la información, entre los sectores que más aportaron al crecimiento destacan:

Construcción con un incremento del 10.4%

Minería con un incremento del 1.9%

Industrias manufactureras con un incremento del 0.2%

Con el impulso del Plan Sonora, la entidad continúa atrayendo nuevas inversiones y proyectos estratégicos que promueven la innovación, la energía limpia y el bienestar social.

Plan Sonora tiene grandes resultados en crecimiento industrial en el estado (Cortesía)

Con estas estrategias, el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, demuestra cuál es el nuevo rumbo del estado para consolidarse como uno de los motores industriales de México.