Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, entregó 300 constancias de finiquito a personas beneficiadas por el Programa de Justicia Social de Fovissste, con el objetivo de cumplir su compromiso de fortalecer el acceso a la vivienda en Sonora.

Más de 60 mil familias beneficiadas cuentan con escrituras

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, el mandatario estatal destacó que este esfuerzo forma parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, con el objetivo de consolidar una nueva visión en materia de vivienda, basada en la justicia social y el bienestar.

Alfonso Durazo Montaño entrega constancias de finiquito del Programa de Justicia Social del Fovissste en Sonora. (Cortesía)

El gobernador recordó que al inicio de su administración existía un rezago de 80 mil escrituras, por lo que se implementó una estrategia para eliminar el cobro de registro. Gracias a estas medidas, ya se han entregado cerca de 60 mil documentos, dando certeza a miles de familias.

“Estamos hermanados por el cumplimiento de una responsabilidad, y como gobernador ser testigo de la entrega de estas escrituras que cierran un ciclo de injusticia, no se les está regalando nada, simple y sencillamente no se les siguió extorsionando con créditos, con pagos indebidos, me da muchísimo gusto, y el hecho de que sea aquí en el estado de Sonora, esta entrega me compromete doblemente con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Por su parte, Edna Vega Rangel, titular de la Sedatu, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una política nacional que considera la vivienda como un derecho constitucional.