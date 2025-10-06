El gobernador Alfonso Durazo reconoció que, gracias al trabajo coordinado con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora ha alcanzado avances significativos en materia de desarrollo económico, generación de empleo y reducción de la pobreza.

Durazo destacó que el estado registró el nivel más bajo de pobreza en su historia, logrando sacar a medio millón de sonorenses de esta condición. Además, resaltó la llegada de nuevas inversiones y la disminución del desempleo, como parte de la transformación que impulsa la Cuarta Transformación.

Alfonso Durazo reafirma su compromiso con la Cuarta Transformación

Durante su asistencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje a la nación por su primer año de gobierno, Durazo Montaño afirmó que el liderazgo de la presidenta ha impulsado programas sociales que benefician a más de un millón de sonorenses.

Celebramos el primer año de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y siete años del inicio de la Cuarta Transformación en nuestro país. Su liderazgo cercano y compromiso social se refleja en avances y en oportunidades que transforman vidas en Sonora. Con la presidenta todo, con la presidenta siempre. Alfonso Durazo

El gobernador informó que, con el respaldo del Gobierno de México, Sonora logró una reducción del 46% en la incidencia delictiva, especialmente en homicidios dolosos.

Asimismo destacó los avances en el proyecto de presas para garantizar el abasto de agua, además del fortalecimiento de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar y Vivienda Social.

Alfonso Durazo celebró el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cortesía)

Alfonso Durazo refrendó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum y con los valores de la Cuarta Transformación, asegurando que seguirá trabajando en unidad para consolidar un Sonora más justo, próspero y con oportunidades para todas y todos.