El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la inversión de 700 millones de pesos con la expansión de Masterlock de Fortune en el municipio de Nogales, reafirmando su compromiso de consolidar al estado como un polo estratégico para la inversión extranjera.

El mandatario destacó que esta nueva planta representa 320 millones de pesos de la inversión total, y forma parte del plan de expansión de la compañía, que cuenta con más de 25 años establecida y mantiene cerca del 70% de su fuerza laboral de Sonora.

“Con la apertura de estas instalaciones, refrendamos el compromiso de nuestro gobierno por promover un desarrollo económico en todas las regiones del estado, a través de la creación de empleos de calidad y el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Expansión industrial fortalece la economía de Sonora

Durazo Montaño señaló que su gobierno mantiene una estrategia de promoción económica y atracción de inversiones, lo que ha permitido fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y posicionar a Nogales como un punto clave en la cadena de suministro internacional.

Asimismo, explicó que la administración estatal continuará implementando medidas para facilitar la llegada de nuevas empresas y reforzar la infraestructura que permita mantener a Sonora como destino confiable para la inversión extranjera.

Sonora consolida su posición como destino estratégico para la inversión (Cortesías)

Con esta expansión, Masterlock de Fortune impulsa el crecimiento económico local y genera empleos directos e indirectos que beneficiarán a cientos de familias sonorenses, fortaleciendo la diversificación productiva del estado.