El gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, entregó 70 sementales bovinos y maquinaria a pequeños y medianos productores de Sonora, dentro del programa integral de producción de carne, que contempla una inversión de más de 868 millones de pesos.

Sonora impulsa la ganadería local

El mandatario destacó que en esta primera etapa se beneficiará a los productores con hasta 50 vientres, en coordinación con las asociaciones ganaderas locales, lo que permitirá impulsar la producción de carne de calidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

“El día de hoy damos un paso extraordinario, porque es el inicio de un programa que ha aprobado la doctora Claudia Sheinbaum en beneficio de las y los ganaderos sonorenses, y que representa una inversión de 868 millones de pesos. Es un día extraordinario, porque este programa que iniciamos hoy con 70 toros, 70 sementales de registro, es la primera parte, el programa contempla la entrega de mil sementales, el 50 por ciento financiado por el gobierno federal y el gobierno del estado, y el otro 50 por ciento por los particulares” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Además, se asignaron 13 unidades de maquinaria en 23 municipios con una inversión de más de 15 millones de pesos, con el propósito de fortalecer la infraestructura productiva y la eficiencia de los ganaderos locales.

Este programa integral incluye un fondo de crédito con baja tasa de interés a través del FIRA, asegurando apoyo financiero a los productores y fortaleciendo la cadena productiva del sector.

Pequeños y medianos ganaderos de Sonora se beneficiarán con el nuevo plan integral (Cortesía)

Asimismo, el gobernador reconoció la importancia del trabajo conjunto entre los Gobiernos de México y Sonora, así como con la Unión Ganadera Regional de Sonora, para garantizar que las acciones tengan un impacto tangible en la economía y seguridad del sector ganadero.

Con estas acciones, el gobierno encabezado por Alfonso Durazo refuerza su compromiso con la ganadería sostenible y competitiva para beneficiar a pequeños y medianos productores de Sonora.