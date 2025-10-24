La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó a Sinaloa entre las cinco entidades sin montos por aclarar en la Cuenta Pública 2024, gracias a su manejo transparente y responsable, impulsado por Rubén Rocha Moya.

Sinaloa destaca en auditorías federales por su transparencia

El reconocimiento fue anunciado por Rogelio Colmenares, Auditor Superior de la Federación, durante la Segunda Entrega de Informes de Auditoría presentada ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.

El auditor destacó la labor de Rocha Moya por haber mantenido finanzas públicas ordenadas y procesos eficientes en el uso de los recursos públicos en Sinaloa.

Durante la segunda etapa de fiscalización, la ASF revisó 9.2 billones de pesos ejecutados por más de seis mil entes públicos en el país, lo que derivó a observaciones por 4 mil 606.7 millones de pesos. De este total, el 89% correspondió a entidades estatales y el 11% a entes federales, principalmente en los rubros de salud, educación, deuda e infraestructura.

Sin embargo, en Sinaloa, se auditaron 12 fondos federales por un monto de 32 mil 635 millones de pesos sin irregularidades, posicionando al estado, junto a Zacatecas, Quintana Roo y Querétaro, como una de las entidades más transparentes y con mejores prácticas financieras del país.

Estos resultados son gracias a la administración de Rubén Rocha y su compromiso por la rendición de cuentas, la eficiencia gubernamental y la confianza ciudadana.