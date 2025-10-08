El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó equipos a 150 mujeres y hombres capacitados en el ICATSIN en oficios como carpintería, herrería, plomería y electricidad, dentro del programa “Saber Hacer”, que busca fomentar el autoempleo en el estado.

En total, se distribuyeron 740 equipos con un valor de 1.2 millones de pesos durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, donde estuvo el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, responsable del programa “Equipa Sinaloa”, iniciativa que ha entregado más de 13 mil 600 equipos a emprendedores.

El gobernador destacó la importancia de impulsar el autoempleo en Sinaloa para mejorar la economía local (Cortesía)

Gobierno de Sinaloa brinda mejores oportunidades

El gobernador anunció que los egresados podrán acceder a créditos preferentes de entre 5 mil y 25 mil pesos para iniciar sus negocios, con tasas bajas de interés. Además, destacó la creciente participación de mujeres en áreas que estaban abarcadas mayoritariamente por hombres.

“Tenemos un programa como este, como ya lo dijo el secretario de Economía, que hemos entregado muchos miles de equipos, y vamos a seguir apoyándolos, apoyándolas, vamos a seguir como lo hacemos ahora, ya llevamos 13 mil 600 equipos” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Los 150 beneficiarios recibieron formación técnica en el ICATSIN, así como capacitación empresarial por parte de la Secretaría de Economía, con cursos de marketing, administración y creación de micronegocios. Además, los emprendedores podrán ser incluidos en el Catálogo Estatal de Oficios, aumentando la visibilidad de sus servicios y facilitando su inserción en el mercado local.

“Este año definimos que este importante sector del autoempleo, en los oficios, era importante tomarlo en cuenta y por eso trabajamos de la mano con el ICATSIN, donde se capacitó gratuitamente a los 150 beneficiarios del día de hoy en los diferentes oficios, y no nada más eso, van a recibir equipos por un valor de 1.2 millones de pesos, alrededor de 740 equipos” Ricardo Velarde, secretario de Economía

Programa “Saber Hacer” abarca 10 municipios

Con esta entrega, Culiacán se ha convertido en el décimo municipio en recibir el programa, sumándose a Mazatlán, Guasave, Eldorado, Badiraguato y otros. En total, se ha apoyado a 244 personas con más de 1,100 equipos en todo el estado, con la meta de llegar a 450 beneficiarios y 2,350 equipos.

Por otra parte, Yedith Susana Castro Félix, beneficiaria, resaltó que es madre soltera y agradeció el apoyo de las autoridades para ayudar a las personas a salir adelante.

El gobernador Rubén Rocha y el secretario de Economía, Ricardo Velarde, reafirmaron que Sinaloa continuará impulsando los oficios que mueven la economía local para brindar ayuda a las personas que desean emprender.