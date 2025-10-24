Durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, Sinaloa ha logrado avances significativos en el sector minero, con una inversión que supera los 9 mil 100 millones de pesos.

Según informó el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, esta cifra duplica la meta de 4 mil 500 millones de pesos establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Proyecto Fénix impulsa minería sustentable y desarrollo en Sinaloa

Velarde Cárdenas destacó que los municipios con mayor dinamismo en la actividad minera son Choix, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Concordia y El Rosario, donde se desarrollan proyectos que contribuyen a la diversificación económica y la generación de empleos.

El secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, junto con el secretario de Economía, sostuvo una reunión con representantes del corporativo McEwen Mining para dar seguimiento al proyecto Fénix, que la Compañía Minera Pangea desarrollará en el municipio de Mocorito.

Sinaloa atrae más de 9 mil millones en inversión minera durante administración de Rubén Rocha. (Cortesía)

Al encuentro asistieron Adrián Blanco, director general México y Estados Unidos de McEwen Mining, y Santiago Grande, director de Operaciones de Compañía Minera Pangea, empresa con presencia en la región desde 2005.

Velarde Cárdenas subrayó que la minería es un sector clave para el desarrollo regional y nacional, y que el Gobierno de Sinaloa mantiene un diálogo permanente con las empresas para garantizar inversiones social y ambientalmente responsables.

Este tipo de proyectos reflejan la confianza que las empresas mineras mantienen en Sinaloa. Desde el Gobierno del Estado impulsamos inversiones que generen empleo y desarrollo regional, bajo un enfoque de sustentabilidad. El proyecto Fénix representa una oportunidad importante para Mocorito y para seguir fortaleciendo el sector minero sinaloense. Ricardo Velarde Cárdenas

Por su parte, el director de Minería de la Secretaría de Economía, Omar Juan Núñez, señaló que el proyecto Fénix, que iniciará próximamente, contempla una derrama económica de 160 millones de dólares y permitirá incrementar la generación de empleo de 100 a cerca de 500 puestos, directos e indirectos.

En la zona se han identificado reservas de oro y plata, consolidando a Mocorito como un punto estratégico dentro del mapa minero nacional.

La minería es una actividad que impulsa el desarrollo de comunidades enteras. En Mocorito, el proyecto Fénix traerá empleo, derrama económica y nuevas oportunidades para las familias de la región, con una operación responsable y comprometida con el medio ambiente. Omar Juan Núñez

A través del proyecto Fénix, Sinaloa refuerza su compromiso con la inversión sostenible, la generación de empleos y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.