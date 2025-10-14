El gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de las tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a más de 40 mil sinaloenses. Este programa es un apoyo bimestral de 3 mil pesos para mujeres de 60 a 64 años, impulsado por la presidente Claudia Sheinbaum.

“Ustedes que son las jefas de la casa y que no dejan de trabajar no reciben un pago; una de las grandes carencias es justamente que el trabajo doméstico no está remunerado. Pues esta es la intención” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha asegura que las beneficiarias pasarán a la pensión Adultos Mayores

Durante el evento, Rocha Moya detalló que las 47 mil mujeres que recibieron el apoyo, una vez que cumplan los 65 años de edad, migrarán automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores, la cual es un derecho constitucional.

Por su parte, el coordinador de los Programas Sociales del Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, señaló que el programa inició en el 2024 solo para mujeres de 63 y 64 años, por lo que es un avance que ahora, desde los 62 años, las mujeres puedan recibir este apoyo económico.

“Esto es sin duda un gran apoyo que les va a ser muy útil para comprar sus necesidades prioritarias, o en lo que ustedes quieran invertir este recurso, porque es ustedes, y la presidenta lo hace en reconocimiento a ese esfuerzo y dedicación que durante todos estos años han realizado por sacar adelante a sus familias” Ángel Ulises Piña, coordinador de los Programas Sociales del Bienestar en Sinaloa

El gobernador Rocha resaltó que, junto con otros programas sociales, la inversión alcanza 25 mil millones de pesos anuales, dinero que llega directamente a las familias y dinamiza la economía local.

Finalmente, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, destacó la evolución de estos programas sociales, pues en el 2018 la pensión bimestral era de mil 160 pesos.