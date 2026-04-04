Con la llegada de Semana Santa, Mazatlán se posiciona como uno de los destinos más visitados del país. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la ocupación hotelera alcanzó el 86%, impulsada por la llegada de más de 550 mil visitantes.

Turismo en Mazatlán impulsa derrama económica en Semana Santa

La dependencia estatal informó que esta afluencia ha generado una derrama económica superior a los mil 500 millones de pesos, resultado del incremento en la demanda de hospedaje, servicios gastronómicos, transporte y actividades recreativas en la zona costera.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló que estos resultados reflejan la confianza de turistas nacionales e internacionales que eligen Mazatlán como destino para vacacionar.

Más de 550 mil visitantes llegan a Mazatlán en Semana Santa (cortesía)

Asimismo, reconoció el impulso al sector turístico por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al promover estrategias enfocadas en consolidar al turismo como motor de desarrollo.

Con estos resultados, Mazatlán se consolida como un destino atractivo para vacacionar, generando derrama económica que impacta directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos.