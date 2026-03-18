Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, dio a conocer que Mazatlán amplía su conectividad aérea al anunciar dos nuevas rutas de Volaris que conectarán al puerto con Guadalajara y Querétaro, con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico y económico.

Durante su mensaje, la funcionaria destacó que estas nuevas rutas atraerán visitantes, impulsarán el turismo y fortalecerán los vínculos comerciales entre estados del país.

Mazatlán fortalece su conectividad aérea

Sosa Osuna detalló que la ruta a Guadalajara iniciará operaciones el 29 de marzo, con eficiencia en martes, jueves y domingo. Mientras que la ruta Mazatlán–Querétaro comenzará operaciones el 1 de junio, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingo.

La funcionaria señaló que con la apertura de estas rutas se sumarán más de 130 mil asientos adicionales al año, acercando destinos y familias, impulsando el turismo, fortaleciendo negocios y abriendo oportunidades de turismo médico, de bodas, industria de reuniones y muchos otros.

“Agradecemos profundamente la confianza de Volaris para seguir apostando por nuestro destino y la estrecha colaboración con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que ha sido clave para concretar la apertura de estas nuevas rutas. Con ello estaremos sumando más de 130,000 asientos adicionales al año a la oferta existente, fortaleciendo la conectividad aérea de nuestro estado” Mireya Sosa, secretaria de Turismo de Sinaloa

Sinaloa fortalece su posicionamiento como destino turístico

Osuna destacó la estrategia del gobernador Rubén Rocha Moya por impulsar el turismo y fortalecer la conectividad aérea, con la meta de consolidar a Sinaloa como un destino competitivo. Asimismo, agradeció el apoyo y confianza de Volaris por confiar en Mazatlán y abrir estas rutas.

“De la mano con las aerolíneas, con OMA, con el sector turístico y con los distintos niveles de gobierno, seguiremos impulsando acciones que permitan que más visitantes lleguen a Sinaloa. A Volaris, le reiteramos nuestro agradecimiento por confiar en Mazatlán y en Sinaloa; estas decisiones hablan de la confianza que existe en nuestro destino y en su crecimiento turístico” Mireya Sosa, secretaria de Turismo de Sinaloa

Nanci Aidé Galaviz Lomelí, gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris México, explicó que Volaris se encuentra en una época de expansión, por lo que aseguró que Mazatlán es un destino que vale la pena visitar.

Finalmente, Abelardo Muñoz Martín, director de Desarrollo de Tráfico de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, aseguró que las rutas a Guadalajara y Querétaro fortalecerán la conectividad del estado.