La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la Red Carretera Federal Libre de Peaje en Hidalgo opera sin afectaciones a la circulación, luego de que se atendieran de manera oportuna diversas incidencias provocadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Boris.

Las incidencias se registraron en la carretera federal México- Tampico, tramo Pachuca- Huejutla, en los kilómetros 18+000, 153+800 y 177+200, así como en la carretera Huejutla-Tamazunchale, a la altura del kilómetro 19+100, donde se presentaron deslaves y acumulación de material sobre la superficie de rodamiento.

Actualmente no existen restricciones al tránsito vehicular.

SICT Hidalgo restablece circulación en carreteras afectadas por Boris

Ante estas condiciones, el Centro SICT Hidalgo desplegó personal técnico, cuadrillas de conservación rutinaria y maquinaria especializada para realizar labores de limpieza y retiro de material, acciones que restablecieron la circulación en los tramos afectados y garantizaron la seguridad de las personas usuarias.

Actualmente no existen cierres ni restricciones al tránsito vehicular en la Red Carretera Federal Libre de Peaje del estado, por lo que la conectividad y la movilidad se mantienen de manera normal en los principales corredores carreteros de Hidalgo.

De igual forma, la SICT mantiene estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo para monitorear y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.