El Gobierno de Enrique Francisco Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dio a conocer que se entregará un terreno para el Programa Nacional de Viviendas para el Bienestar del Infonavit, propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de miles de familias y atender el rezago habitacional del país.

Galindo Ceballos asegura que se construirán un centenar de viviendas

El Cabildo de San Luis Potosí detalló que esta donación permitirá la construcción de casas para familias en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda informó que esta primera etapa facilitará la edificación de más de un centenar de viviendas del Infonavit.

Sal Luis Potosí dona terreno para construir viviendas del Infonavit (Cortesía)

San Luis Potosí se convierte en una de las primeras entidades en realizar donaciones territoriales a este programa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias a nivel nacional.

Finalmente, en la sesión extraordinaria se aprobó la publicación de la convocatoria para el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025 y la donación de predios a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para la creación de su sede y un parque público, y a la empresa Edumerk para establecer una guardería gratuita.