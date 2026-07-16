La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la detención de Enrique “N”, sacerdote señalado por cometer presunto abuso contra una joven menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, la detención de Enrique “N” tuvo lugar el pasado 9 de julio de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc por parte de agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Fiscalía CDMX captura a sacerdote señalado de abusar de una menor de edad

La Fiscalía CDMX confirmó la detención de Enrique “N”, como resultado de una denuncia que presentara la madre de la joven en contra del sacerdote desde el 4 de junio de 2026.

Fiscalía CDMX detiene a sacerdote por presunto abuso contra una adolescente (@FiscaliaCDMX / X)

Las autoridades manifestaron que fue en enero del presente año cuando la madre de la menor de 17 años revisó el celular de su hija, encontrando una conversación con material de carácter sexual.

Dicha conversación era con un contacto registrado como “Winnie Poo”, a quien la joven identificó como el sacerdote Enrique “N”, a quien acusó de haber cometido abuso sexual en su contra en al menos cuatro ocasiones.

Tras investigaciones y exámenes periciales, se determinó la presunta participación del sacerdote en los hechos, por lo que un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra que fue realizada con éxito.

Vinculan a proceso a sacerdote por caso de abuso contra una adolescente

Tras su detención y luego de una audiencia celebrada el 14 de julio de 2026, un juez de control determinó la vinculación a proceso del sacerdote Enrique “N”.

El juzgador determinó su probable participación en el delito de pederastia agravada, por lo que dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva contra el sacerdote.

Al finalizar la audiencia contra Enrique “N”, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el imputado deberá continuar con su proceso en prisión.