La senadora Olga Sosa Ruíz encabezó el Diálogo Nacional sobre los Retos y Desafíos del Sistema Aduanal en México, en colaboración con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) con el objetivo de construir una visión compartida sobre el futuro del comercio exterior.

Olga Sosa asegura que la reforma a la Ley de Aduanas beneficiará al comercio

Durante su participación, la legisladora destacó que el sistema aduanal mexicano no solo es la entrada y salida de mercancía, sino que es parte fundamental de la economía y seguridad nacional, pues aporta cerca del 30% de la recaudación tributaria federal y operando alrededor del 80% del PIB del país.

Asimismo, aseguró que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Aduanas busca digitalizar procesos, aumentar la recaudación y reforzar la seguridad en fronteras, puertos e interiores.

“Queremos una legislación moderna que ofrezca certeza, eficiencia y transparencia, construida de manera colegiada con quienes viven el día a día del comercio exterior” Olga Sosa Ruíz, senadora

Por su parte, el presidente de la CAAAREM, Iñaki Zaragoza Ambrosini, coincidió en la importancia del diálogo, destacando que los agentes aduanales son la primera línea de defensa en la protección de fronteras.

Durante las mesas de trabajo se abordaron temas de aduana fronteriza, marítima e interiores. Además, participaron autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas, la Secretaría de Marina y el SAT.

Al finalizar el encuentro, Olga Sosa reiteró que el objetivo es tener un marco normativo sólido que impulse la competitividad y garantice que las aduanas sean un motor de crecimiento.