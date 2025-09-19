La senadora Olga Sosa Ruíz fue designada por parte del Senado de la República como la presidenta de la Comisión de Agricultura, la cual se encarga de dar seguimiento a los temas relacionados con el desarrollo del campo en el país.

Olga Sosa asegura que busca un campo equitativo y sostenible

Durante su nombramiento, la senadora destacó que como parte fundamental de sus objetivos es impulsar un trabajo cercano entre las y los trabajadores del campo con las autoridades federales para fortalecer la actividad agrícola.

Asimismo, señaló que el campo tendrá más visibilidad para ser visto como un motor de innovación, empleo y desarrollo social.

“Queremos que el campo mexicano deje de estar en la periferia de las decisiones públicas. Mi compromiso es que cada productor tenga voz y que la política agrícola se construya desde la realidad de sus comunidades” Olga Sosa Ruíz, presidenta de la Comisión de Agricultura

Por otra parte, subrayó que buscará abrir espacios para que los ejidatarios, cooperativas y organizaciones agrícolas puedan entablar un diálogo permanente con las autoridades para generar propuestas que se traduzcan en marcos efectivos y políticas públicas.

Finalmente, Olga Sosa Ruíz afirmó que con su nombramiento busca tener un campo más competitivo, equitativo y sostenible para asegurar la seguridad alimentaria y garantizar bienestar para las familias agrícolas a nivel nacional.