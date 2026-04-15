El ingeniero Heberto Castillo Martínez fue homenajeado en la Cámara de Senadores por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, donde lo reconocieron como un “constructor de la democracia y arquitecto de la política” en el país.

En el evento se llevó a cabo una Ceremonia Solemne para denominar al Salón de la Comisión Permanente con el nombre del ingeniero Heberto Castillo Martínez.

Heberto Castillo es homenajeado en el Senado por su trayectoria democrática

Durante su mensaje, Ignacio Mier destacó que este tipo de actos son importantes para honrar la memoria de personajes distinguidos como lo es Heberto Castillo, quien se encargó de luchar por las libertades democráticas.

La historia de Heberto Castillo se destaca por haber sido un hombre que terminó en la cárcel por luchar por sus ideales; además, es conocido por haber sido generoso y por equilibrar la ética, la política y la congruencia. Asimismo, en 1988 unió su candidatura a la de Cuauhtémoc Cárdenas, con el objetivo de ver por el bien del país.

Mier señaló que la historia de Castillo debe ser vista como ejemplo por los partidos políticos, poniendo como pilar la democracia.

“Debemos de tenerla presente muchos políticos, de todos los partidos políticos, por el bien de la democracia, la política no puede ser la lucha por el bien personal, sino el instrumento liberador, transformador” Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado

Finalmente, destacó que Heberto Castillo fue una persona pacifista que respetó la democracia, por lo que la Ceremonia Solemne se encargó de honrar al mexicano que se convirtió en una figura emblemática en la lucha por la democracia.