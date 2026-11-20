En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) y los 16 días de activismo, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) realizará tres conferencias magistrales en San Luis Potosí, con la participación de Marcela Lagarde, Sayuri Herrera y Mariana Robles.

Las actividades serán gratuitas y se llevarán a cabo en espacios culturales de la capital potosina, con el propósito de promover la igualdad sustantiva, prevenir las violencias contra las mujeres y fortalecer la responsabilidad de las instituciones en la protección de sus derechos.

Marcela Lagarde y Mariana Robles ofrecerán conferencias en el Parque Tangamanga I

La primera conferencia será impartida por Mariana Robles Mejía el jueves 26 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga I. Su presentación llevará por título “Consulta médica: el lugar donde también el cuerpo puede ser dañado”.

En el mismo recinto, el viernes 27 de noviembre, también a las 12:00 horas, Marcela Lagarde y de los Ríos ofrecerá la conferencia “Igualdad sustantiva y vida libre de violencias”, enfocada en los derechos de las mujeres y la construcción de condiciones para una vida libre de violencia.

Marcela Lagarde, Sayuri Herrera y Mariana Robles darán conferencias en San Luis Potosí (Cortesía )

Sayuri Herrera abordará la responsabilidad institucional en el Museo Laberinto

La tercera actividad estará a cargo de Sayuri Herrera Román, quien impartirá la conferencia “Garantías de no repetición y responsabilidad institucional” el viernes 4 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

Las personas interesadas en asistir a cualquiera de las actividades pueden realizar su registro en el siguiente formulario: https://forms.gle/sgYZRLnMYDACvdfL8. También pueden solicitar información en el teléfono 444 144 2920.

Las conferencias forman parte de las actividades organizadas por el Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, a través de Semujeres, para promover los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y las acciones de prevención de las violencias.