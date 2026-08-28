El gobernador Ricardo Gallardo Cardona llevó el programa “Regreso a Clases” 2026 a Ciudad Fernández, con la entrega de 4 mil 957 mochilas con útiles escolares a estudiantes de educación básica.

Durante su gira por la Región Media, el mandatario estatal también entregó 500 luminarias LED y puso en marcha una obra vial, acciones que en conjunto representan una inversión superior a 6 millones de pesos y buscan mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio.

El apoyo escolar se suma a las 12 mil 101 despensas distribuidas en Ciudad Fernández mediante el programa de Seguridad Alimentaria.

Ricardo Gallardo impulsa obras de infraestructura en Ciudad Fernández

Como parte de su gira por la Región Media, Ricardo Gallardo entregó 500 luminarias LED, con una inversión de 1.2 millones de pesos, para mejorar el alumbrado público en colonias y comunidades.

De acuerdo con el gobierno estatal, estas luminarias permitirán contar con entornos mejor iluminados y beneficiarán a más de 5 mil habitantes de Ciudad Fernández.

Asimismo, el gobernador dio el banderazo de arranque a la rehabilitación integral de la calle Escontría, entre Mariano Matamoros y Aldama, con una inversión de 4.84 millones de pesos en beneficio de más de 500 habitantes.

La obra contempla 600 metros de pavimentación con concreto hidráulico, además de la construcción de banquetas y guarniciones, así como la instalación de señalamiento vial y alumbrado público.

Ricardo Gallardo fortalece apoyos sociales y servicios públicos en San Luis Potosí

El gobernador destacó que las acciones realizadas en Ciudad Fernández atienden de manera simultánea distintos aspectos de las necesidades de la población, entre ellos educación, economía familiar, servicios públicos y movilidad.

Con la entrega de apoyos escolares, las luminarias y la rehabilitación vial, la administración estatal busca generar mejores condiciones para las familias de Ciudad Fernández.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que su gobierno continuará llevando infraestructura y programas sociales a los municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí, con proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las familias potosinas.