El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, dio a conocer que la riña generada dentro del Centro de Reinserción Social para Varones (CERESO) fue totalmente controlada por elementos de seguridad.

Riña en CERESO de Aguascalientes deja tres heridos

El funcionario dio a conocer que la pelea generó que tres internos resultaran lesionados; sin embargo, ya se encuentran recibiendo atención médica, fuera de peligro.

Asimismo, se detalló que en ningún momento se vio en peligro el resto de la población penitenciaria, ni del personal operativo.

Antonio Martínez dio a conocer que, como medidas para garantizar el orden, prevenir incidentes y proteger la integridad, se realizarán operativos de revisión y supervisión permanentes.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública del Estado señaló que se continuará trabajando en conjunto con diferentes corporaciones para fortalecer las acciones de vigilancia, control y reinserción social.