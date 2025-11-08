En un nuevo paso hacia la reconciliación social y la inclusión, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gobierno de Michoacán sostuvieron una reunión con 37 autoridades comunitarias indígenas, como parte de los trabajos para la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar demandas, propuestas y visiones de los pueblos p’urhépecha, otomí, náhuatl, pirinda y mazahua, garantizando que sus voces sean el centro de las decisiones públicas.

Segob mantiene diálogo directo con los pueblos indígenas

Durante la reunión, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se habló de la importancia de mantener un diálogo permanente con los pueblos originarios para lograr avances reales en materia de derechos humanos, justicia y desarrollo social.

Segob reafirma su compromiso con la inclusión, la paz y los derechos humanos (Cortesía)

Durante su mensaje, Arturo Medina aseguró que este proceso busca fortalecer la vida comunitaria y garantizar la paz en los territorios indígenas.

Por su parte, Alfredo Ramírez subrayó que el Plan Michoacán es una oportunidad para construir soluciones desde las comunidades, respetando sus tradiciones y estructuras de autogobierno.

Este encuentro forma parte de un proceso continuo de escucha activa y participación ciudadana, que ya ha incluido reuniones previas en la región p’urhépecha. En ellas, las comunidades han compartido propuestas para mejorar la seguridad, la administración de recursos y la preservación de su identidad cultural.

Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno federal busca consolidar un modelo de gobernanza incluyente y con identidad, que impulse el bienestar y la seguridad de las comunidades indígenas.