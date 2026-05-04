Gabriela Ponce, empresaria y dueña del Bazar de Gaby en Mexicali, denunció amenazas y cobro de piso por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que derivó en medidas de protección de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también intervino para brindar apoyo.

Gabriela Ponce relató que, tras recibir nuevas amenazas de muerte, decidió cerrar su negocio para proteger a su familia y empleados, exponiendo la falta de respuesta inmediata de las autoridades en Baja California.

Empresaria dueña de Bazar Gaby es objeto de más amenazas

Gabriela Ponce, la empresaria duela de Bazar de Gaby dejó ver que contaba con un botón emergencia y que hacía tres años ya había recibido amenazas por extorsión.

Aún con ello, denunció falta de atención inmediata por parte de las autoridades, por lo que al hacerse viral el caso, usuarios etiquetaron a autoridades del Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Omar Garcia Harfuch.

Empresaria en Mexicali se deshizo de negocio a fin de evitar extorsiones

Con lágrimas en los ojos, Gabriela Ponce hizo un live el 1 de mayo en el que contó que ante las amenazas de quemar el local y hacerle daño a su familia, hizo que sus empleados salieran del sitio.

Además, dijo en ese momento que el negocio iba a cerrar y a pesar del cariño de la gente, ya no era un negocio que diera para pagar extorsiones.

La empresaria dijo temer por su vida, la de sus hijos y sentirse desprotegida ante las amenazas de extorsión.