El productor de aguacate Juan Carlos Venegas Álvarez, originario de Uruapan, Michoacán, entregó de manera directa una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar la violencia y el cobro de piso que afectan al sector agrícola del estado.

El encuentro ocurrió durante la visita presidencial a Morelia, donde el empresario consiguió que la mandataria firmara de recibido el documento.

Sector aguacatero alerta a Sheinbaum por violencia en Michoacán

En la misiva se expone la fragilidad de las instituciones locales y se cuestiona la efectividad de las acciones de seguridad implementadas en la región, aun con la presencia permanente de la Guardia Nacional.

En entrevista con el programa radiofónico “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Venegas Álvarez afirmó que la entrega del escrito busca dejar constancia oficial de la problemática y generar presión para que las autoridades actúen con resultados concretos, más allá de discursos o compromisos públicos.

El productor explicó que optó por una vía formal, a diferencia de otros actores sociales que han limitado sus reclamos a redes sociales. En el texto incluyó el número de expediente de una denuncia presentada ante el 089, relacionada con extorsiones sistemáticas contra comerciantes de la región, registradas desde 2021.

La carta solicita la intervención directa del gobierno federal frente a extorsiones, homicidios y el deterioro de la seguridad en Uruapan.

El documento, fechado el 5 de febrero de 2026, advierte seguimiento a una denuncia por cobro de piso presentada bajo resguardo de identidad por temor a represalias criminales.