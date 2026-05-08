La Secretaría de Cultura de Tlaxcala presentó “El Chismógrafo: Encuesta sobre Poblaciones LGBTIQ+ en Tlaxcala”, una estrategia enfocada en recopilar información estadística y social sobre las condiciones de vida, necesidades y principales problemáticas que enfrenta este sector de la población en la entidad.

El proyecto es desarrollado por la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual en conjunto con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), con el objetivo de generar datos que permitan impulsar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos e inclusión social.

Secretaría de Cultura y UATx impulsan proyecto sobre diversidad sexual

De acuerdo con cifras del INEGI del 2021, en Tlaxcala habitan alrededor de 62 mil 685 personas que forman parte de la población LGBTIQ+, por lo que la encuesta busca construir un diagnóstico más amplio y actualizado sobre su realidad social, económica y cultural.

La iniciativa contempla la aplicación de al menos 382 encuestas distribuidas en los 60 municipios del estado, con el propósito de obtener resultados representativos sobre las condiciones que viven las personas de la diversidad sexual y de género.

Tlaxcala busca crear políticas públicas para población LGBTIQ+ (cortesía)

Las autoridades estatales informaron que actualmente el instrumento se encuentra en fase piloto y será aplicado del 1 de junio al 31 de agosto en modalidad digital y presencial, con participación voluntaria y con protección de los datos personales.

Entre los temas que contempla la encuesta destacan aspectos relacionados con identidad, acceso a la salud, empleo, educación, vivienda, inclusión social, consumo cultural y experiencias de discriminación, con la finalidad de detectar áreas prioritarias de atención institucional.

La Secretaría de Cultura explicó que los resultados servirán como base para el diseño de programas culturales, estrategias gubernamentales y acciones públicas enfocadas en atender las necesidades de la población LGBTIQ+ en Tlaxcala.

Tlaxcala busca crear políticas públicas para población LGBTIQ+ (cortesía)

Asimismo, el proyecto contempla la elaboración de un informe técnico, una base de datos sistematizada y diversos materiales de divulgación accesibles para consulta pública.

Los resultados finales de “El Chismógrafo” serán dados a conocer durante 2027 y formarán parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la inclusión, la igualdad y la atención a la diversidad sexual en Tlaxcala.