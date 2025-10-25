Ángel Quesada, artista conocido como Santa Fe Klan, respondió a la alcaldesa del estado de Guanajuato, Samantha Smith, tras la prohibición del baile; “ni a mi mamá le pido permiso”, escribió.

Esta declaración se dio después de que la alcaldesa Samantha Smith comentara que si Santa Fe Klan quisiera hacer un baile, primero tendría que solicitar permiso a las autoridades locales.

Santa Fe Klan responde a prohibición de alcaldesa de Guanajuato sobre baile sin permiso

Hace unos días, Santa Fe Klan anunció que el 28 de octubre realizaría un baile como parte de los festejos a San Judas Tadeo y aunque sería gratuito, el rapero pidió llevar donaciones.

Santa Fe Klan (Captura de pantalla )

Ante esto, la alcaldesa de Guanajuato dijo que no se podría realizar el evento, pues Santa Fe Klan no ha solicitado las personas correspondientes para garantizar la seguridad de los asistentes.

La alcaldesa Samantha Smith reiteró que si Santa Fe Klan realizaba su evento sin los permisos correspondientes, entonces sería multado. Recientemente, el rapero respondió:

“Ni a mi mamá le pido permiso pa’ hacer los bailes en el barrio, ya mero le voy a pedir chance a la doña”. Santa Fe Klan

Santa Fe Klan criticó a Samantha Smith y le dijo que hay muchas carencias en las comunidades de Guanajuato que no se han atendido, por lo que su baile ayudaría al municipio más que ella.

“Si no hace algo usted por Guanajuato, lo voy hacer yo. Cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero: tiendas, hoteles, taxis, comerciantes, policías, etc.”. Santa Fe Klan