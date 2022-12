¿Quién es el papá de Santa Fe Klan? Su nombre es Ricardo Quezada y recientemente fue noticia, tras darse a conocer que fue baleado en Guanajuato, tras un supuesto pleito con vecinos, en plena Navidad.

Lo poco que se sabe de don Ricardo Quezada es que nació en Guanajuato, estado donde se casó on doña Susana Jasso, madre de Santa Fe Klan.

Producto de esa relación, nació Ángel Jair Quezada Jasso, de hoy 22 años y que es mejor conocido como Santa Fe Klan, así como otros dos menores, una niñ y un niño cuya identidad se mantiene en reserva por el cantante.

Para mantener a su familia, don Ricardo Quezada fue por muchos años el cartero de la colonia Santa Fe, en la que vivía con su familia y de la que su hijo mayor tomó el nombre para convertirse en el rapero Santa Fe Klan.

Los vecinos de la zona dicen recordar muy bien a don Ricardo Quezada, sin embargo, muchos reconocen que ignoraban su verdadero nombre.

Y es que, según han comentado a medios locales, al papá de Santa Fe Klan siempre lo llamaban ‘Don Jaimito’, en alusión al personaje de El Chavo del Ocho, que tenía el mismo oficio.

Los vecinos cuentan que todos los días ‘Don Jaimito’ recorría las calles de Guanajuato montado en su motocicleta para repartir cartas, lo que nunca le impidió apoyar a Santa Fe Klan para convertirse en el exitoso rapero que es ahora.

Según contó el músico en entrevista con el comediante Franco Escamilla, su papá siempre lo impulsó a seguir sus sueños en la música.

Es por ello que pese a los escasos recursos con los que contaba, se las arregló para montarle su primer estudio de grabación a Santa Fe Klan, aunque fuera de forma muy austera, pues incluso en lugar de puertas, tenía cortinas.

“Al principio lo tenía con puras cortinas y después tenía el estudio en la azotea de mi casa porque estaban construyendo, me las arregle allá arriba. Ya después mi jefe me hizo este estudio en mi cuarto, él me ayudó, y ahí fue donde grabamos las primeras rolas”

Santa Fe Klan