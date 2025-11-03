El Gobierno Municipal encabezado por Mauricio Trejo reportó una reducción significativa en los delitos de alto impacto durante todo el año, destacando octubre como el mes más seguro de las últimas dos décadas.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las estrategias de seguridad y convivencia social implementadas en el municipio, lo que ha permitido consolidar un ambiente de tranquilidad para residentes y visitantes.

Mauricio Trejo mantiene bajas cifras delictivas

La disminución en los índices delictivos se debe a la coordinación entre el gobierno local y las fuerzas estatales y federales, incluyendo a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las fiscalías generales de la República y del Estado de Guanajuato, así como la Secretaría de Seguridad y Paz estatal.

Además, la colaboración interinstitucional con el Estado de Querétaro y con los municipios vecinos de Guanajuato ha fortalecido la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Cifras oficiales (homicidios dolosos por mes):

Enero 16 | Febrero 8 | Marzo 7 | Abril 6 | Mayo 6 | Junio 6 | Julio 8 | Agosto 2 | Septiembre 1 | Octubre 1

Cifras internas municipales:

Enero 15 | Febrero 7 | Marzo 8 | Abril 5 | Mayo 9 | Junio 8 | Julio 10 | Agosto 6 | Septiembre 3 | Octubre 2

De acuerdo con estos datos, San Miguel de Allende se consolida como uno de los municipios más seguros de Guanajuato.

Mauricio Trejo reconoce el esfuerzo ciudadano y policial

El presidente municipal, Mauricio Trejo, destacó que la tendencia a la baja en los delitos es resultado del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía:

San Miguel de Allende es un ejemplo en materia de seguridad. Traemos ya un bimestre que marca realmente ya una posible tendencia de todo el esfuerzo que estamos haciendo. El bimestre más seguro en los últimos 20 años y esperamos que esa tendencia siga. Mientras todo parece que se incendia alrededor de nosotros, y nosotros llevamos una cifra así, con ese declive tan pronunciado como la que les estamos enseñando, ¿cómo no los vamos a reconocer? Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos, por ese esfuerzo que están haciendo todos los días. Mauricio Trejo

A través de sus redes sociales, el alcalde reafirmó los resultados y compartió un mensaje de agradecimiento:

Querido San Miguel, quiero informarles que cerramos octubre como el octubre más seguro en los últimos 20 años… Este fin de semana tuvimos saldo CERO, 100 por ciento de ocupación, ningún evento que lamentar en panteones, calles, colonias, comunidades y Centro Histórico. La seguridad la hacemos todos. GRACIAS. Mauricio Trejo

Durante las celebraciones de Día de Muertos, San Miguel de Allende registró saldo blanco en materia de seguridad y ocupación hotelera al 100 %, en un ambiente familiar y ordenado.

San Miguel de Allende registra reducción de delitos durante Octubre. (Cortesía )

Estos resultados consolidan al municipio como un destino turístico seguro y confiable, donde residentes y visitantes disfrutan de las tradiciones en paz.