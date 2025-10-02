El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, celebró el "Día Mundial del Turismo" señalando que el municipio ha recuperado el rumbo gracias a una estrategia de seguridad que ya muestra resultados históricos con la disminución de delitos.

San Miguel ha logrado lo que no se veía en 10 años: cerrar septiembre con disminución en delitos de alto impacto. El turismo necesita seguridad, y juntos lo estamos logrando. A quienes intentaron arrebatarnos la paz, les decimos que San Miguel está de pie y con rumbo. Hoy celebramos a ustedes, los prestadores de servicios, porque con su calidad y ese calor humano que caracteriza a los guanajuatenses, hacen posible que el turismo crezca y que San Miguel siga siendo ejemplo nacional Mauricio Trejo

Trabajo conjunto entre Mauricio Trejo y Libia Dennise García

En el evento realizado en la Finca La Devoción, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó el trabajo conjunto con el municipio y felicitó a Trejo por los resultados alcanzados en materia de turismo y seguridad.

De verdad no saben el gusto que me da estar esta mañana en este lugar espectacular, saludando con muchísimo cariño a San Miguel de Allende. Gracias, Mauricio, por tu compromiso con tu municipio; a ti y a tu equipo les reconozco la apertura y la disposición, porque ahí están los resultados de nuestro trabajo compartido. ¡Felicidades, mi querido Mauricio! Libia Dennise García

El alcalde también destacó la colaboración con el diputado Ricardo Ferro Baeza, presidente de la Comisión de Turismo y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a quien reconoció como un sanmiguelense comprometido con el desarrollo.

Mauricio Trejo enfatiza el papel del turismo en la derrama económica

Durante la jornada turística también permitió resaltar los sectores que posicionan al municipio como referente internacional:

Enoturismo, con San Miguel como epicentro del vino mexicano.

Turismo de romance, con más de 850 bodas programadas en 2025.

Hospitalidad, que lo llevó a ser reconocido por Travel + Leisure como la Mejor Ciudad del Mundo

Mauricio Trejo celebra avances de San Miguel Allende en el marco del Día Mundial del Turismo. (Cortesía)

En su intervención, Trejo recordó que México ocupa el sexto lugar mundial en número de visitantes, pero el 16 en derrama económica. En ese sentido, aseguró que San Miguel de Allende está marcando la diferencia, pues la derrama que genera beneficia también a destinos como Dolores Hidalgo y Pozos, con un impacto estimado en 1,500 millones de pesos adicionales.