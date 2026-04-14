El gobernador Ricardo Gallardo Cardona logró que San Luis Potosí se posicione entre las entidades con menor incidencia de homicidio doloso en el país, al ubicarse en el segundo lugar nacional, junto con Yucatán y Durango, durante marzo de 2026.

De acuerdo con datos presentados en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la entidad registró tres casos, equivalentes al 0.2% del total nacional, como resultado de la estrategia de seguridad implementada en las cuatro regiones del estado.

San Luis Potosí reduce delitos de alto impacto con estrategia de seguridad

Estos resultados reflejan el avance de la Estrategia Integral de Seguridad, impulsada por el gobierno estatal, la cual ha permitido una disminución en delitos de alto impacto mediante operativos coordinados y mayor presencia en territorio.

A ello se suma el fortalecimiento de la vigilancia en puntos estratégicos, lo que ha contribuido a generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2026 San Luis Potosí se mantiene entre los estados con mejores indicadores de seguridad, lo que también favorece la confianza social y el dinamismo económico.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que la coordinación entre instituciones, junto con programas sociales, infraestructura y atención a las causas, ha permitido avanzar en la construcción de entornos más seguros para las familias potosinas.