Ricardo Gallardo Cardona impulsa la mejora en la atención a los sectores que más lo requieren, por lo que la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad (CAPDI), fortaleció la coordinación institucional en favor de las personas con discapacidad.

San Luis Potosí refuerza atención integral a personas con discapacidad

Como parte de esta estrategia, se realizó una reunión con titulares de 18 dependencias estatales, con el objetivo de coordinar esfuerzos en la implementación de políticas integrales dirigidas a este sector.

La titular de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, informó que se planteó la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, agilizar la atención y brindar respuestas más oportunas a las necesidades de las personas con discapacidad.

Destacó que la participación conjunta permite optimizar recursos y enfocar esfuerzos para lograr resultados más efectivos en beneficio de la población.

Esta suma de acciones impulsa una atención más incluyente, al priorizar la inclusión social y laboral, así como fortalecer la coordinación institucional para ofrecer servicios más accesibles, dignos y cercanos a la ciudadanía.