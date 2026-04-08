El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, consolidó un avance significativo en la encuesta mensual de la empresa Rubrum, posicionándose como uno de los mandatarios estatales con mayor crecimiento y aprobación a nivel nacional.

Ricardo Gallardo sube en ranking nacional por avances en seguridad

En el rubro de seguridad pública, logró escalar de la posición 17 a la 10 en el ranking nacional, lo que representa un avance de siete lugares.

Este resultado responde a la reducción en la incidencia delictiva, derivada de la implementación de estrategias de inteligencia, vigilancia y fortalecimiento de corporaciones, así como de la inversión en tecnología, orientadas a mejorar la paz y tranquilidad en la entidad.

Ricardo Gallardo destaca en evaluación nacional por avances en seguridad. (cortesía)

La calificación aprobatoria ciudadana también está vinculada al ritmo de trabajo en infraestructura y acciones de gobierno, enfocadas en impulsar el desarrollo de las cuatro regiones del estado.

Finalmente, la evaluación posiciona a Ricardo Gallardo Cardona como un gobernador cercano y accesible, al destacar su estilo de gobierno que rompe barreras entre la administración estatal y la ciudadanía, permitiendo que la población se sienta escuchada y representada.