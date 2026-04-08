El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, consolidó un avance significativo en la encuesta mensual de la empresa Rubrum, posicionándose como uno de los mandatarios estatales con mayor crecimiento y aprobación a nivel nacional.

Ricardo Gallardo sube en ranking nacional por avances en seguridad

En el rubro de seguridad pública, logró escalar de la posición 17 a la 10 en el ranking nacional, lo que representa un avance de siete lugares.

Este resultado responde a la reducción en la incidencia delictiva, derivada de la implementación de estrategias de inteligencia, vigilancia y fortalecimiento de corporaciones, así como de la inversión en tecnología, orientadas a mejorar la paz y tranquilidad en la entidad.

Ricardo Gallardo destaca en evaluación nacional por avances en seguridad.
Ricardo Gallardo destaca en evaluación nacional por avances en seguridad. (cortesía)

La calificación aprobatoria ciudadana también está vinculada al ritmo de trabajo en infraestructura y acciones de gobierno, enfocadas en impulsar el desarrollo de las cuatro regiones del estado.

Finalmente, la evaluación posiciona a Ricardo Gallardo Cardona como un gobernador cercano y accesible, al destacar su estilo de gobierno que rompe barreras entre la administración estatal y la ciudadanía, permitiendo que la población se sienta escuchada y representada.

Ricardo Gallardo destaca en evaluación nacional por avances en seguridad.
Ricardo Gallardo destaca en evaluación nacional por avances en seguridad. (cortesía)